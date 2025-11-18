Тысячи жителей Башкирии встретили поезд с ранеными бойцами

В Стерлитамаке встретили поезд, перевозивший получивших ранения российских военнослужащих в госпиталь. Информация о прибытии состава быстро распространилась среди местных жителей, поэтому на железнодорожную платформу пришли более тысячи человек.
Как рассказали в Ассоциации ветеранов СВО Стерлитамака, собравшиеся принесли с собой домашнюю выпечку, продукты питания, теплую одежду. Некоторые доставляли поддержку целыми автомобилями и даже грузовиками. Среди встречающих находился и глава городской администрации Эмиль Шаймарданов, который вместе с представителями ветеранских организаций передал свежую продукцию местного предприятия «Стерх».
— Всем хотелось, чтобы в этой короткой остановке было чуть больше домашнего тепла, чтобы они почувствовали благодарность и заботу стерлитамаковцев, — отметили в Ассоциации.
Но принять всю помощь бойцы не смогли. Для решения этой проблемы прямо на железнодорожной платформе был организован пункт сбора гуманитарной помощи. Все собранные товары направили в городской логистический центр для последующей отправки в зону СВО.
