В ФПК рассказали, сколько подстаканников в российских поездах

«Подстаканник по-прежнему остается одним из символов железнодорожного путешествия, и отказываться от него мы не планируем. Сегодня в наших поездах “колесят” более 300 тысяч подстаканников, и мы продолжим их закупать», — ответил Пястолов в преддверии форума «Транспорт России» на вопрос, закупаются ли новые подстаканники и стаканы к ним для чая и заменяет ли их ФПК постепенно обычными кружками.