В ФПК рассказали, сколько подстаканников в российских поездах

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Более 300 тысяч подстаканников есть в поездах дальнего следования «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД), их закупки продолжатся, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Владимир Пястолов.

«Федеральная пассажирская компания» осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. Помимо нее, пассажиров в дальних поездах в России перевозит дирекция скоростного сообщения РЖД и частные компании.

«Подстаканник по-прежнему остается одним из символов железнодорожного путешествия, и отказываться от него мы не планируем. Сегодня в наших поездах “колесят” более 300 тысяч подстаканников, и мы продолжим их закупать», — ответил Пястолов в преддверии форума «Транспорт России» на вопрос, закупаются ли новые подстаканники и стаканы к ним для чая и заменяет ли их ФПК постепенно обычными кружками.

Кстати, добавил он, пассажиры могут приобрести подстаканники во время поездки.

«Они включены в ассортимент сувенирной продукции и представлены в разнообразном дизайне», — сказал глава ФПК.

«Федеральная пассажирская компания» осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

