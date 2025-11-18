Рабочего доставили в тяжелом состоянии в больницу после обрушения стены в Минске

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования рабочего, случившегося 18 ноября в Минске, сообщили в Следственной комитете Беларуси.
По предварительным данным, 51-летний подсобный рабочий подрядной организации производил демонтаж части стены. Происходило это в здании по улице Стебенева. Неожиданно кирпичная кладка обрушилась и придавила мужчину.
Мужчину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего.
