Рабочего доставили в тяжелом состоянии в больницу после обрушения стены в Минске

В Минске кирпичная кладка придавила рабочего.

Источник: Комсомольская правда

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования рабочего, случившегося 18 ноября в Минске, сообщили в Следственной комитете Беларуси.

По предварительным данным, 51-летний подсобный рабочий подрядной организации производил демонтаж части стены. Происходило это в здании по улице Стебенева. Неожиданно кирпичная кладка обрушилась и придавила мужчину.

Мужчину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего.

