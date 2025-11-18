В Нарьян-Марском социально-гуманитарном колледже организовали профпробы

Школьники посетили Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж и прошли профессиональные пробы. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.
Профпробы были организованы по двум направлениям: «Дошкольное воспитание» и «Средний медицинский персонал». Школьники смогли погрузиться в смоделированные рабочие процессы и познакомиться с ключевыми аспектами будущих профессий.
В ходе профпробы «Дошкольное воспитание» ребята узнали, какие качества важны для воспитателя. На второй профпробе школьники осваивали базовые навыки в работе медицинской сестры, знакомились с инвентарем, учились делать перевязки.
«Ребята смогли попробовать себя в практических заданиях, узнать о реальных буднях специалистов сферы здравоохранения. Задания помогают раскрыть важные качества профессии — ответственность, внимательность, желание помогать людям. Благодарю организаторов за отличную возможность для профессионального самоопределения школьников», — отметила педагог-навигатор проекта «Билет в будущее» Оксана Шалгунова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.