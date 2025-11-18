В Ростовской области завершилась Спартакиада школьников

Финал Спартакиады школьников прошел 14−16 ноября в Ростове-на-Дону в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
В итоговых состязаниях приняли участие более 700 школьников из 36 муниципальных образований Ростовской области. Уточним, что это соревнование проводится ежегодно в четыре этапа. В его программу включены состязания среди учащихся 6−9 классов по шести спортивным дисциплинам: баскетболу, волейболу, мини-футболу, легкой атлетике, тег-регби и ГТО. По итогам финала в абсолютном зачете первое место завоевала команда Ростова-на-Дону, серебро досталось сборной из Волгодонска, а бронзу взяли представители Мясниковского района.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.