В Ростовской области завершилась Спартакиада школьников

В итоговых состязаниях приняли участие более 700 школьников из 36 муниципальных образований Ростовской области. Уточним, что это соревнование проводится ежегодно в четыре этапа. В его программу включены состязания среди учащихся 6−9 классов по шести спортивным дисциплинам: баскетболу, волейболу, мини-футболу, легкой атлетике, тег-регби и ГТО. По итогам финала в абсолютном зачете первое место завоевала команда Ростова-на-Дону, серебро досталось сборной из Волгодонска, а бронзу взяли представители Мясниковского района.