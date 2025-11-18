Энгельсские школьники приняли участие в военно-спортивной игре «Орленок»

Ежегодная военно-спортивная игра «Орленок» состоялась на базе спортивно-технического центра Энгельса, сообщили в комитете молодежной политики Саратовской области. Мероприятие было организовано в ходе реализации программы «Регион для молодых» нацпроекта «Молодежь и дети».
В военно-спортивной игре приняли участие 20 команд, сформированных из обучающихся 9−11-х классов школ района. После торжественной церемонии открытия участникам предстояло продемонстрировать высокий уровень подготовки. Школьники показали физическую выносливость, навыки в области оказания первой помощи, а также проверили свои знания по истории России. Завершающим этапом соревнований стала тактическая игра «Лазертаг», в которой необходимо было использовать стратегическое мышление и умение работать в команде.
«Военно-спортивная игра “Орленок” — это мощный инструмент воспитания гражданственности, патриотизма и ответственности. Здесь наши школьники не просто демонстрируют свои навыки, но и укрепляют дух товарищества, развивают стратегическое мышление и углубляют знания истории своей страны», — отметил начальник управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района Олег Антонов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.