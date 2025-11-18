В Санкт-Петербурге начали строительство атомного ледокола «Сталинград»

Торжественная церемония закладки шестого серийного универсального атомного ледокола «Сталинград» проекта 22220 состоялась 18 ноября в Санкт-Петербурге. В мероприятии в режиме видеоконференции принял участие Президент Владимир Путин, сообщили в «Атомфлоте».
«Задачи перед нами — без преувеличения исторические. Важно последовательно усиливать позиции России в Арктике, в полной мере реализовать логистический потенциал нашей страны, обеспечить развитие перспективного трансарктического транспортного коридора — от Санкт-Петербурга до Владивостока», — сказал Президент.
Почетное право установить закладную доску на первую секцию шестого серийного универсального атомного ледокола «Сталинград» было предоставлено полномочному представителю Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорю Рудене, гендиректору госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву, участнику Сталинградской битвы Павлу Винокурову и участнику арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний» Даниилу Кононову.
Важнейшая задача на ближайшее время — обеспечить круглогодичную навигацию по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути. С этой целью по заказу «Росатома» ведется строительство новых атомных ледоколов. Так, на Балтийском заводе продолжается сооружение ледоколов проекта 22220 «Чукотка» и «Ленинград», на дальневосточной верфи «Звезда» строится мощнейший в мире головной атомный ледокол «Россия» проекта 10510 «Лидер».
Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.