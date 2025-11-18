В селе Осиново Республики Татарстан открыли обновленный клуб «Молодежка»

Клуб «Молодежка» в селе Осиново в Республике Татарстан открыли после капитального ремонта, сообщили в аппарате совета Зеленодольского муниципального района. Модернизация пространств, предназначенных для подрастающего поколения, соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».
Специалисты обновили кровлю и фасад здания, привели в порядок актовый и спортивный залы, раздевалки и внутренние помещения, заменили инженерные сети и выполнили отделочные работы. Помимо прочего, для клуба закупили и смонтировали современное оборудование и мебель. Теперь там созданы все условия для организации спортивных и досуговых мероприятий для подрастающего поколения.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.