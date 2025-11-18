В селе Осиново Республики Татарстан открыли обновленный клуб «Молодежка»

Специалисты обновили кровлю и фасад здания, привели в порядок актовый и спортивный залы, раздевалки и внутренние помещения, заменили инженерные сети и выполнили отделочные работы. Помимо прочего, для клуба закупили и смонтировали современное оборудование и мебель. Теперь там созданы все условия для организации спортивных и досуговых мероприятий для подрастающего поколения.