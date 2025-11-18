Туристов из Кемерова провели по маршруту «ЮргаЛИТ: город писателей»

Литературных туристов из Кемерова провели по экскурсионному маршруту «ЮргаЛИТ: город писателей», сообщили в администрации Юрги. В завершении мероприятия участники посетили центральную модельную библиотеку, созданную по нацпроекту «Семья».
Первым пунктом путешествия был выбран городской краеведческий музей, где туристы познакомились с природой, географией и историей города. Сотрудники музея рассказали о городе и поделились малоизвестными фактами о нем. Еще одним пунктом для посещения стал Мемориальный комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941—1945 годах. Также туристы побывали на экскурсии в Кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи.
В конце поездки гости посетили обновленную центральную модельную библиотеку. Они осмотрели новинки учреждения, но особый интерес вызвала интерактивная карта Кузбасса. На ней в новом формате представлена информация об истории, экономике и достопримечательностях региона. Также участники узнали о фронтовике, поэте, педагоге, художнике, почетном гражданине Юрги Николае Черкасове. На встречу был приглашен ученик и член его семьи, художник Игорь Быков.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.