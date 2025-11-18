Туристов из Кемерова провели по маршруту «ЮргаЛИТ: город писателей»

Первым пунктом путешествия был выбран городской краеведческий музей, где туристы познакомились с природой, географией и историей города. Сотрудники музея рассказали о городе и поделились малоизвестными фактами о нем. Еще одним пунктом для посещения стал Мемориальный комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941—1945 годах. Также туристы побывали на экскурсии в Кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи.