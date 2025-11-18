Роботы и цифровизация: как ФРП помогает бизнесу с импортозамещением

Другие программы ФРП ориентированы на узкоспециализированные задачи. Узнать подробности и подать заявку на получение льготного займа можно в разделе на официальном сайте фонда. Кроме того, сегодня для бизнеса любого масштаба доступно более 800 мер и 30 сервисов на платформе МСП.РФ. В центрах «Мой бизнес» по всей стране начинающих предпринимателей поддерживают на всех этапах — от старта до продвижения собственного дела.