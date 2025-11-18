Роботы и цифровизация: как ФРП помогает бизнесу с импортозамещением

Предприниматели в России активно развивают свои производства. Например, в сфере железнодорожного транспорта уже изготавливают все виды тягового и подвижного состава. А делать работу качественнее компаниям помогает нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».
Вместе с тем надежной опорой для предприятий, продукция которых замещает импортную, остается Фонд развития промышленности (ФРП). Как с его помощью компании получают льготные займы, кратно увеличивают выпуск товаров и выходят на новые рынки — читайте в нашем материале.
Нацеленность на результат.
ФРП создан для поддержки отечественных промышленных предприятий — а именно через льготное финансирование. На займы могут претендовать проекты по изготовлению высокотехнологичной, импортозамещающей и конкурентоспособной продукции, в том числе из специального реестра.
Полученные средства компании используют для создания новых и модернизации уже существующих площадок, лизинга техники, маркировки товаров. Сумма займа — от 5 млн до 2 млрд рублей по ставкам 3% и 5% годовых.
«Вместе со средствами фонда в экономику страны уже привлечено порядка полутриллиона рублей частных инвестиций. Клиенты ФРП направили почти 300 млрд рублей налогов в бюджеты разных уровней и подали около 800 заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности», — поделился результатами работы директор ФРП Роман Петруца.
Популярной остается базовая программа фонда «Проекты развития». В основном ее выбирают представители промышленного бизнеса. Воспользоваться могут и небольшие, и крупные предприятия для создания или модернизации производственных мощностей, автоматизации и цифровизации рабочих процессов.
Другие программы ФРП ориентированы на узкоспециализированные задачи. Узнать подробности и подать заявку на получение льготного займа можно в разделе на официальном сайте фонда. Кроме того, сегодня для бизнеса любого масштаба доступно более 800 мер и 30 сервисов на платформе МСП.РФ. В центрах «Мой бизнес» по всей стране начинающих предпринимателей поддерживают на всех этапах — от старта до продвижения собственного дела.
Автоматизация рабочих процессов.
Льготными займами от Фонда развития промышленности дважды воспользовался «Завод бурового оборудования» из Оренбургской области. На предприятии выпускают универсальные стальные трубы. Их используют при разведке алмазов, руд, нефти, газа и других полезных ископаемых. В том числе на территории Узбекистана и Казахстана. Также эта продукция незаменима в процессе капитального ремонта нефтяных и газовых скважин.
В 2016 году ФРП выделил заводу 120 млн рублей. Благодаря этому запустили производство трех линеек буровых установок. В этот проект в общей сумме инвестировали более 350 млн рублей. Предприятие смогло увеличить свою долю на рынке бурильных труб с 30% до 40% и частично заместить импортные поставки.
В 2025 году завод получил еще один льготный заем от Фонда развития промышленности на 144 млн рублей. Еще 16 млн рублей направил Фонд развития промышленности Оренбургской области, а общий объем инвестиций по проекту превысил 200 млн рублей. На эти средства открыли обновленный роботизированный цех, который поможет существенно увеличить объем производства труб.
«Автоматизация позволила снизить трудоемкость операций механической обработки и в 2 раза сократить время обработки деталей, наладить выпуск продукции с улучшенными характеристиками. После выхода на проектную мощность планируем упрочить положение компании как лидера российского рынка», — отметил генеральный директор АО «Завод бурового оборудования» Александр Медведев.
С удвоенной мощностью.
Еще одним предприятием, которое воспользовалось льготным займом Фонда развития промышленности, стал «Белорецкий завод теплового оборудования» (БЗТО) из Республики Башкортостан. В июле 2025 года здесь обновили производство тепловентиляторов и теплогенераторов. Подобную продукцию используют для обогрева комнат, гаражей, складов и цехов или зданий, где проводится ремонт.
В расширение инвестировали 77 млн рублей, 60 из них — средства льготного заема. На эти деньги закупили современные аппараты. Как отметил генеральный директор «Белорецкого завода теплового оборудования» Илья Шнайдер, после запуска новой линии полимерного покрытия и промышленных роботов мощности предприятия выросли в два раза.
В основном продукцию БЗТО покупают строительные, ремонтно-дорожные, сельскохозяйственные компании, автосервисы. Сегодня башкирский завод борется за клиентов с конкурентами из Китая. Благодаря расширению производства предприятие планирует уже в ближайшее время увеличить свою долю с 5 до 10% на рынке теплового оборудования и частично заменить зарубежные аналоги.
«Собственное конструкторское бюро позволяет нам разрабатывать продукцию, не имеющую аналогов в мире, — например, дизельную тепловую пушку со съемной канистрой под топливо не делает никто. Кроме того, БЗТО остается единственным в России производителем дизельных пушек непрямого нагрева», — добавил Илья Шнайдер.
Новый уровень импортозамещения.
Фонд развития промышленности помог улучшить работу и на ярославском заводе «Красный Маяк». Здесь изготавливают вибрационную технику, которую используют в строительстве, когда необходимо уплотнить бетонные смеси. Также ее применяют для дробления, просеивания и смешивания сыпучих материалов в металлургической, химической и горнодобывающей отраслях. В основном подобные устройства покупают строительные компании и производители стройматериалов. Часть оборудования завод экспортирует в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Монголию.
В 2025 году «Красный Маяк» провел обновление, вложив 115 млн рублей, 74,7 млн рублей из них предоставил в виде льготного займа ФРП. По итогу на предприятии увеличили мощности по выпуску тяжелых промышленных вибромоторов в девять раз.
«Благодаря Фонду развития промышленности мы повысили производительность труда, точность обработки деталей», — подчеркнул генеральный директор завода Артем Беляев.
По его словам, обновление позволит создавать тяжелые промышленные машины с выталкивающим усилием до 250 килоньютонов. Сегодня подобную технику в Россию импортируют из США, Германии, Италии и Китая.
Всего с 2015 года Фонд развития промышленности профинансировал более двух тысяч проектов различных предприятий из 79 регионов РФ. Общая сумма выданных льготных займов превысила 670 млрд рублей. Большую часть средств направили на импортозамещающую продукцию, которая зачастую не имеет отечественных аналогов. Подобная помощь для компаний способствует достижению технологического лидерства нашей страны. Также предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».