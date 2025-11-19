Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Петербурга обсуждают создание нового городского зоопарка

Такой проект представили депутаты.

Фракция «Единой России» в своем пакете предложений к проекту бюджета Петербурга на 2026−2028 годы представила идею строительства нового зоопарка, в котором по плану может появиться слон. Председатель Законодательного собрания Александр Бельский сообщил об этой инициативе в своем Telegram-канале и подчеркнул, что проект ориентируется на модель государственно-частного партнёрства. Депутаты считают, что такая схема ускорит реализацию объекта и привлечет дополнительные ресурсы для его развития.

Инициаторы поправок отметили, что новый зоопарк должен стать современным природоохранным комплексом с расширенной территорией, где животные смогут находиться в комфортных условиях, а посетители получат возможность видеть редкие виды и взаимодействовать с природой в более безопасном и продуманном формате.

Помимо идеи строительства зверинца, депутаты включили в свои предложения инициативу по проведению разъяснительной работы с работодателями, чтобы снизить количество нарушений миграционного законодательства и повысить качество кадровой политики в городе. Они заявили, что личные консультации и превентивная работа помогут улучшить организацию труда и уменьшить число конфликтных ситуаций.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше