Духовное благословение и поддержка. БПЦ передала белорусским таможенникам хоругви

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская православная церковь передала белорусским таможенникам хоругви. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.
В Свято-Духовом кафедральном соборе Митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси освящены хоругви Государственного таможенного комитета и таможенных органов Минского района.
Владыка провел божественный молебен и передал хоругви председателю ГТК Владимиру Орловскому. «Передача духовного знамени символизирует духовное благословение и поддержку церковью деятельности таможенников, напоминает о важности духовно-нравственной составляющей в службе на благо родной страны», — сказал в своем обращении митрополит Вениамин, возглавлявший праздничное богослужение.
На полотнище таможенной хоругви изображен образ святого Матфея, одного из 12 апостолов Иисуса Христа и евангелиста. Эта икона является главной покровительницей и защитницей таможенников. Мероприятие символично прошло в канун дня почитания святого. «Теперь своя хоругвь появилась и у таможенников. Это очень важное событие в нашей жизни. Она всегда будет наставлять нас на верную службу родной стране, исполнение священного долга по защите Отечества. А еще будет являться духовной опорой и оберегом для наших сотрудников», — отметил Владимир Орловский. -0-