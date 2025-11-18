Духовное благословение и поддержка. БПЦ передала белорусским таможенникам хоругви

На полотнище таможенной хоругви изображен образ святого Матфея, одного из 12 апостолов Иисуса Христа и евангелиста. Эта икона является главной покровительницей и защитницей таможенников. Мероприятие символично прошло в канун дня почитания святого. «Теперь своя хоругвь появилась и у таможенников. Это очень важное событие в нашей жизни. Она всегда будет наставлять нас на верную службу родной стране, исполнение священного долга по защите Отечества. А еще будет являться духовной опорой и оберегом для наших сотрудников», — отметил Владимир Орловский. -0-