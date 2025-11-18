В России впервые провели операцию по удалению неоперабельной опухоли

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Врачи ФМБА России провели первую в стране операцию неоперабельной опухоли ветерану боевых действий, они удалили пациенту две трети кишечника, сообщили в агентстве.
«Хирурги государственного научного центра “Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФМБА России” первыми в России выполнили уникальную и не имеющую аналогов в нашей стране операцию военнослужащему с местнораспространенным нейроэндокринным раком тонкой кишки. Это редкое и сложное заболевание, требующее радикального оперативного лечения пораженного органа», — говорится в сообщении на сайте ФМБА.
Для того, чтобы спасти пациента и сохранить нормальное пищеварение, врачи удалили две трети кишечника вместе с опухолью, поражавшей все сосуды, кровоснабжающие тонкую кишку.
«Затем хирурги провели резекцию опухоли брыжейки тонкой кишки вне тела пациента в условиях холодовой консервации кишечника и микрохирургическую реконструкцию сосудов здорового участка тонкой кишки. После этого осуществлена аутотрансплантация этого участка кишки обратно в организм пациента. То есть хирурги “пересадили” пациенту его же собственный здоровый участок тонкой кишки», — поясняется в тексте.
Проведенное вмешательство считается одним из самых сложных в современной мировой абдоминальной хирургии и онкологии. В мире проведено всего несколько десятков подобных операций, отметили в ФМБА.
«Сложность хирургического вмешательства заключалась в том, что опухоль является неоперабельной, что подтверждали проведенные исследования в ведущих российских медицинских центрах. Кроме того, образование поражало магистрали артериальных и венозных сосудов, кровоснабжающих кишечник, и распространялось глубоко в брыжейку тонкой кишки, “атакуя” мелкие сосудистые ветви», — говорится в сообщении.
Потенциально сохранить можно было только треть тонкой кишки, уточнили в агентстве. Удалить опухоль, используя традиционные подходы, не представлялось возможным, так как в процессе ее удаления могла произойти гибель потенциально здорового участка тонкой кишки.
«В результате врачами была применена редчайшая модифицированная технология экстракорпорального удаления опухоли — вне организма. Технология заключалась во временном удалении всей тонкой кишки с опухолью, осуществлении холодовой консервации кишечника и в дальнейшем удалении опухоли вне тела пациента с сохранением здорового участка тонкой кишки и экстракорпоральной микрохирургической реконструкции его сосудов», — говорится в тексте.
Уточняется, что сейчас состояние пациента стабильное, пересаженный участок кишки функционирует хорошо. Пациент продолжает курс реабилитации.