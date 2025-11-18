В России впервые провели операцию по удалению неоперабельной опухоли

«Хирурги государственного научного центра “Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФМБА России” первыми в России выполнили уникальную и не имеющую аналогов в нашей стране операцию военнослужащему с местнораспространенным нейроэндокринным раком тонкой кишки. Это редкое и сложное заболевание, требующее радикального оперативного лечения пораженного органа», — говорится в сообщении на сайте ФМБА.