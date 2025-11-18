Синоптики рассказали, ждать ли снегопад в Беларуси в ближайшие дни

Таким образом, в Беларусь начал поступать холодный воздух с северо-запада Европы. В результате температура понизилась, прошел дождь и мокрый снег. Марина Грицкевич сказала, что в ночь на среду, 19 ноября, будет без осадков, а днем могут пройти небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В Минске ожидается от 1 до 3 ниже нуля, а днем 1−3 градуса тепла.