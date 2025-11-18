В Слониме вынесли приговор за мошенничество со сдачей квартир: обманутыми оказались 193 человека на Br41,3 тыс

Мошенники убедили 193 граждан перевести на подконтрольные им банковские счета предоплату за последующую сдачу в аренду квартиры и оплату связанных с оказанием данной услуги расходов. Таким образом выманили у людей более Br41,3 тыс. Похищенные деньги обвиняемый тратил на собственные нужды.