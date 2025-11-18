18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слониме вынесли приговор за мошенничество со сдачей квартир: обманутыми оказались 193 человека на Br41,3 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гродненской области.
Обвиняемым проходил 20-летний местный житель — ему инкриминировано мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере.
В ходе судебного следствия установлено, что молодой человек в мае 2024 года договорился с неустановленным лицом о совершении хищений денег граждан путем обмана и злоупотребления доверием.
Мошенники убедили 193 граждан перевести на подконтрольные им банковские счета предоплату за последующую сдачу в аренду квартиры и оплату связанных с оказанием данной услуги расходов. Таким образом выманили у людей более Br41,3 тыс. Похищенные деньги обвиняемый тратил на собственные нужды.
С учетом позиции государственного обвинителя и представленных им доказательств суд Слонимского района вынес обвинительный приговор: шесть лет лишения свободы со штрафом в размере 100 БВ (Br4,2тыс.).
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. -0-