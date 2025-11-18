Какими детьми были наши бабушки, дедушки и родители? Проследили по фотоархиву

Скоро 20 ноября, то есть Всемирный день ребенка. Именно в этот день в 1989 году принята Конвенция о правах ребенка, один из самых ратифицированных договоров по правам человека в истории. Накануне даты мы решили поразмышлять, как в конце XX века менялось отношение к детям и их роль. А для вдохновения заглянули в фотоархивы БЕЛТА.
1 мая 1943 года. Павел Конопацкий на посту в партизанском лагере.
1977 год. Встреча с ветераном.
25 мая 1979 года. Фотоэтюд «Чем бы еще заняться?»31 августа 1979 года. Дети Ивановского района.
15 февраля 1983 года. Фотоэтюд «Вот это улов!»23 сентября 1987 года. Племзавод «Луч» Березовского района. Кавалер трех орденов Трудовой Славы доярка Е. В. Якущик с младшим сыном Ваней.29 июня 1988 года. Надя Стешкина часто приходит к маме на ферму.17 августа 1988 года. Удивление.6 ноября 1990 года. Республиканский детский гематологический центр.16 апреля 1991 года. Белорусский НИИ онкологии и радиационной медицины. Детское отделение.11 февраля 1993 года. Дети закаливаются под присмотром преподавателя физкультуры и заведующей детским садом.13. 1 января 1995 года. Кулуары шоу-конкурса «Ты прекрасна, спору нет!..».14 декабря 1995 года. ГАИ проводит операцию «Пешеход».29 мая 1996 года. Витебский дошкольный детский дом.
