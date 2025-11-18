Какими детьми были наши бабушки, дедушки и родители? Проследили по фотоархиву

Скоро 20 ноября, то есть Всемирный день ребенка. Именно в этот день в 1989 году принята Конвенция о правах ребенка, один из самых ратифицированных договоров по правам человека в истории. Накануне даты мы решили поразмышлять, как в конце XX века менялось отношение к детям и их роль. А для вдохновения заглянули в фотоархивы БЕЛТА.