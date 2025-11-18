В Таганроге четыре человека обратились в полицию после соседской ссоры

В Таганроге во время соседской ссоры пострадали четыре человека. Все они заявили о травмах и попросили полицию разобраться в ситуации, сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.
Предварительно, пострадавшими оказались мужчина и женщина 63 лет, а также молодой человек и девушка 26 и 25 лет. Подозреваемые — двое таганрожцев.
— Личности нападавших установили, это двое местных жителей 25 и 22 лет. Ранее они уже привлекались к административной ответственности, — рассказали в полиции.
В отношении одного из нарушителей спокойствия составили протокол по статье «Мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ). Второго участника ссоры сейчас ищут.
— Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства конфликта. После проверки примут решение в соответствии с законодательством, — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
