В Тюмени проведут экскурсию на производство нефтегазового оборудования

Участники смогут лично познакомиться с производством, историей и ценностями компании. Также там будет возможность обменяться деловыми контактами с коллегами и представителями предприятия. Мероприятие состоится в 20 ноября в 10:00 по адресу: г. Тюмень, 2-й км Старого Тобольского тракта, 8А. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.