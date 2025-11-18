В Тюмени проведут экскурсию на производство нефтегазового оборудования

Предпринимателей Тюменской области приглашают на экскурсию в компанию «Кенера» 20 ноября в ходе проекта «Четверг возможностей», действующего в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
Компания «Кенера» является ведущим производителем оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин. Одно из ключевых направлений деятельности — сервисное обслуживание и ремонт такой техники.
Участники смогут лично познакомиться с производством, историей и ценностями компании. Также там будет возможность обменяться деловыми контактами с коллегами и представителями предприятия. Мероприятие состоится в 20 ноября в 10:00 по адресу: г. Тюмень, 2-й км Старого Тобольского тракта, 8А. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.