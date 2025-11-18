В селе Нижняя Тавда Тюменской области провели экскурсию по семейному ателье

В ходе знакомства с бизнесом школьникам также рассказали о мерах поддержки в регионе — от консультаций и образовательных программ до финансовых инструментов инвестиционного агентства, центра «Мой бизнес», Фонда финансирования предпринимательства. По итогам встречи принято решение о продолжении занятий по шитью в мастерской Камышевых. Это даст возможность глубже освоить навыки и попробовать себя в творческой и предпринимательской деятельности. Уточним, проект «Путь к успеху» направлен на развитие предпринимательских компетенций у школьников и знакомство их с реальным бизнесом.