В селе Нижняя Тавда Тюменской области провели экскурсию по семейному ателье

Ученики Нижнетавдинской средней школы Тюменской области побывали в семейном ателье местных предпринимателей — супругов Гузаль и Игоря Камышевых, сообщили в региональном инвестиционном агентстве. Встреча прошла по проекту «Путь к успеху» в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Ребята посетили мастерскую машинной вышивки и семейное ателье штор, где смогли не только увидеть процесс работы, но и принять в нем активное участие. Для детей провели мастер-класс, и они смогли разобраться с основами шитья на машинках, сделав свои первые работы.
В ходе знакомства с бизнесом школьникам также рассказали о мерах поддержки в регионе — от консультаций и образовательных программ до финансовых инструментов инвестиционного агентства, центра «Мой бизнес», Фонда финансирования предпринимательства. По итогам встречи принято решение о продолжении занятий по шитью в мастерской Камышевых. Это даст возможность глубже освоить навыки и попробовать себя в творческой и предпринимательской деятельности. Уточним, проект «Путь к успеху» направлен на развитие предпринимательских компетенций у школьников и знакомство их с реальным бизнесом.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.