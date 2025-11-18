Ричмонд
Михайлов: главные бункеры ВСУ не выдерживают удары ФАБ-3000 и «Орешником»

Военный эксперт Михайлов рассказал, к чему могли готовиться ВСУ в пораженном авиабомбами здании в Мирнограде.

Источник: Аргументы и факты

Российские авиабомбы и ракетный комплекс «Орешник» с одноименной баллистической ракетой могут пробить любой бункер ВСУ, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.

Напомним, ранее стало известно, что трехтонная бомба ФАБ-3000 разнесла здание с десятками боевиков ВСУ в Мирнограде. Предварительно, внутри было порядка 37 украинских бойцов.

В течение дня в здание стекались украинские военные со всех сторон, свозили ящики с неизвестным наполнением. Там же находились операторы БПЛА.

Михайлов отметил, что упомянутые авиабомбы очень мощные и могут пробить даже подземный тайник украинской армии.

«ФАБ-3000 достаточно мощные, но все зависит от глубины бункера. Если бункер расположен не глубоко, то они его пробьют. А для глубоких бункеров ВСУ у нас есть “Орешник”», — отметил эксперт.

По данным военных экспертов, максимальный радиус летального поражения ударной волной ФАБ-3000 составляет 39 метров. При этом радиус осколочного поля при дроблении корпуса и разрушении цели может достигать 260 метров.

Ранее стало известно, что поражение трехтонной бомбой пункта дислокации ВСУ в Мирнограде сняли с БПЛА.

