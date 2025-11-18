Британцы возмущены решением Tesco переименовать рождественские ёлки

Крупнейшая розничная сеть Великобритании Tesco переименовала свои рождественские ёлки в «вечнозеленые деревья», чтобы избежать оскорблений среди иностранных специалистов, не празднующих Рождество. Об этом сообщает Daily Mail.
Это вызвало массу возмущений среди британцев. Многие пользователи социальных сетей назвали это «бессмысленной политкорректностью».
«Отвратительная, абсурдная ерунда, называйте вещи своими именами, это рождественская елка. Вот, я сказала это вслух. Мне надоели все эти глупости», сказала лидер Консервативной партии в Лондонской ассамблее Сьюзан Холл в соцсети X*.
Олимпийская медалистка Шэрон Дэвис также выразила недовольство и назвала это «немного глупым». По её словам рождественская ёлка и нужна для того, чтобы люди ставил её на Рождество.
Другие пользователи обвинили Tesco в излишней политкорректности и призвали к бойкоту супермаркета. Некоторые начали подозревать, что компания, возможно, обиделась на сам праздник Рождества.
В ответ на критику Tesco заявила, что в их магазинах есть разнообразие настоящих и искусственных рождественских деревьев, которые являются частью широкого ассортимента рождественских товаров. Компания пояснила, что использование термина «вечнозеленое дерево» направлено на то, чтобы более точно обозначить тип дерева в упаковке.
