Бывший глава «Сколково» Батыров арестован по делу о крупной взятке

Замоскворецкий суд Москвы постановил арестовать бывшего руководителя технопарка «Сколково» Рената Батырова по уголовному делу о посредничестве в даче взятки. Об этом сообщается на сайте суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Батырова меры пресечения в виде заключения под стражу. обвиняемый по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки в особо крупном размере)», — говорится в документе.
Отметим, что максимальное наказание по инкриминируемой статье до 12 лет лишения свободы. Батыров занимал пост генерального директора «Сколково» с 2014 по 2023 год.
Ранее KP.RU сообщал о начале рассмотрения дела генерал-майора Росгвардии Константина Рябых, обвиняемого в коррупции при поставках беспилотников и комплекса «Выжигатель». Сам подсудимый полностью отрицает свою вину, называя предъявленные обвинения клеветой.