Бывший глава «Сколково» Батыров арестован по делу о крупной взятке

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Батырова меры пресечения в виде заключения под стражу. обвиняемый по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки в особо крупном размере)», — говорится в документе.