Митрополит Кирилл: в зоне СВО крестили 50 тысяч военнослужащих

По словам священнослужителя, среди военных священников есть погибшие.

Источник: Аргументы и факты

В зоне СВО крестили 50 тысяч военнослужащих, рассказал председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).

Он также отметил, что среди военных священников есть погибшие.

Ранее митрополит сообщал, что в зоне СВО на передовой находятся одна тысяча священников.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказывал, что самым трудным в его служении являются встречи с воинами, которым вот-вот придется идти в атаку в зону СВО.