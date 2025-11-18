Митрополит Кирилл: в зоне СВО крестили 50 тысяч военнослужащих

В зоне СВО крестили 50 тысяч военнослужащих, рассказал председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).
Он также отметил, что среди военных священников есть погибшие.
Ранее митрополит сообщал, что в зоне СВО на передовой находятся одна тысяча священников.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказывал, что самым трудным в его служении являются встречи с воинами, которым вот-вот придется идти в атаку в зону СВО.