Митрополит Кирилл: в зоне СВО крестили 50 тысяч военнослужащих

В зоне СВО крестили 50 тысяч военнослужащих, рассказал председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).