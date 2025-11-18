Судью по делу о смерти Марадоны лишили полномочий из-за съемки фильма

Судью Хульету Макинтач, которая рассматривала дело о смерти футболиста Диего Марадоны, окончательно лишили полномочий. Соответствующее решение вынес аргентинский суд.
«Единогласно принято решение сместить доктора Хульету Макинтач, судью уголовного суда Сан-Исидро», — объявил решение секретарь суда в ходе заседания, которое транслировалось в Сети.
Кроме того, аргентинский суд принял решение запретить Макинтач занимать судебные должности.
Напомним, ранее сообщалось, что суд отстранил Хульету Макинтач от рассмотрения дела о смерти аргентинского футболиста. Причиной стало то, что она позволила съемочной группе, которая готовит документальный фильм, присутствовать на слушаниях, но при этом не согласовала свое решение.