Резиденты центра «Сириус 55» ознакомились с работой Омской метеостанции

Участники экскурсии увидели и ознакомились с современной электронной измерительной аппаратурой, а также с механическими приборами для фиксации показателей силы солнечного излучения, высоты снежного и водного покровов, скорости ветра. А непосредственно внутри станции они наблюдали процесс анализа метеорологических показателей. Особый интерес у экскурсантов вызвали механические приборы, которые работают уже более 100 лет.