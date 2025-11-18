Резиденты центра «Сириус 55» ознакомились с работой Омской метеостанции

Участники региональной профильной смены, организованной по нацпроекту «Молодежь и дети» в центре выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи «Сириус 55», посетили Омскую метеорологическую станцию. Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Участники экскурсии увидели и ознакомились с современной электронной измерительной аппаратурой, а также с механическими приборами для фиксации показателей силы солнечного излучения, высоты снежного и водного покровов, скорости ветра. А непосредственно внутри станции они наблюдали процесс анализа метеорологических показателей. Особый интерес у экскурсантов вызвали механические приборы, которые работают уже более 100 лет.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.