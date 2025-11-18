Назван неожиданный продукт, богатый витамином С

Главным источником витамина С принято считать цитрусовые, хотя на самом деле есть масса других продуктов, богатых этим витамином, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-дерматовенеролог, косметолог Наталья Михайлова.
— Витамин С лучше всего усваивается из продуктов, богатых клетчаткой. В их числе — болгарский перец и картофель, — сообщила медик.
Врач также рекомендовала добавить в рацион шиповник, киви и черную смородину — эти продукты также богаты витамином С, который стимулирует синтез коллагена, укрепляет стенки сосудов, повышает их эластичность и улучшает кровоток.
Осенью может наблюдаться дефицит и других витаминов, в частности, D, отмечает RT. Гиповитаминозу особенно подвержены жители северных регионов. Среди симптомов — учащённое сердцебиение, мышечная слабость или сильное выпадение волос. При этом, не стоит самостоятельно назначать себе витаминные добавки — сначала следует обратиться к врачу и сдать анализы.