Назван неожиданный продукт, богатый витамином С

Осенью может наблюдаться дефицит и других витаминов, в частности, D, отмечает RT. Гиповитаминозу особенно подвержены жители северных регионов. Среди симптомов — учащённое сердцебиение, мышечная слабость или сильное выпадение волос. При этом, не стоит самостоятельно назначать себе витаминные добавки — сначала следует обратиться к врачу и сдать анализы.