В Смоленске состоялся открытый «Урок цифры» на тему «Видеоплатформа»

Занятие для учеников 5 класса провел представитель компании VK Александр Катров. Во время урока школьники изучили видеоплатформу как технологическую систему. В качестве примера были приведены отечественные проекты. Также детям объяснили, что в ИТ-сфере представлено большое разнообразие профессий. Уточняется, что на данный момент в уроках уже приняли участие около 2700 смоленских школьников.