В Смоленске состоялся открытый «Урок цифры» на тему «Видеоплатформа»

Открытое занятие всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» на тему «Видеоплатформа» состоялось в Многопрофильном лицее в Смоленске при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Занятие для учеников 5 класса провел представитель компании VK Александр Катров. Во время урока школьники изучили видеоплатформу как технологическую систему. В качестве примера были приведены отечественные проекты. Также детям объяснили, что в ИТ-сфере представлено большое разнообразие профессий. Уточняется, что на данный момент в уроках уже приняли участие около 2700 смоленских школьников.
«Развитие ИТ-образования и ранняя профориентация школьников — важная задача для региона. Уверен, что полученные на уроках знания помогут молодежи Смоленской области в выборе будущей профессии и станут основой для формирования кадрового потенциала в сфере цифровой экономики», — сказал губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.