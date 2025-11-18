В ГД посоветовали россиянам избавиться от продукции, связанной со S.T.A.L.K.E.R

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по информационной политике Антон Горелкин во вторник, 18 ноября, посоветовал россиянам избавиться от продукции, связанной с украинской компанией GSC Game World, которая является разработчиком знаменитой серии компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R.
— Думаю, что в самое ближайшее время маркетплейсы снимут с продажи не только все видеоигры производства GSC Game World, но и любую сопутствующую атрибутику, с ней связанную. Стоит ли переживать тем, кто эту продукцию приобретал? Думаю, что во избежание возможных проблем разумным решением будет от нее избавиться, — заявил Горелкин в своем Telegram-канале.
В этот же день в пресс-службе Генеральной прокуратуры России сообщили, что компания GSC Game World признана в РФ нежелательной организацией. В ведомстве отметили, что в фокусе внимания компании находятся «финансовая поддержка ВСУ и формирование образа России как “государства-агрессора”.
Ранее Горелкин объяснил смысл штрафов за авторизацию через иностранные сервисы. По его словам, новые штрафы призваны бороться с владельцами сайтов, которые игнорируют закон об авторизации через российский номер телефона.