Нутрициолог рассказала об опасности картофеля: кому стоит отказаться от корнеплода в рационе

Нутрициолог Тиханычева: Пюре и картофель фри повышают сахар в крови.

Источник: Комсомольская правда

Употребление картофеля может усугубить симптомы простуды, такие как кашель и мокрота. Об этом сообщила в беседе с сайтом «Страсти» нутрициолог Жанна Тиханычева, пояснив, что во время болезни лучше выбирать более легкие овощи.

Специалист отметила, что картофель является сытным и полезным продуктом. Однако его влияние на здоровье сильно зависит от способа приготовления и текущего сезона.

Молодой картофель служит источником витамина С и надолго заряжает организм энергией. При этом он может тяжело перевариваться при чувствительном желудке.

Особую осторожность следует проявлять людям с диабетом и лишним весом. Для них опасность представляет старый картофель с высоким гликемическим индексом, например, пюре или картофель фри.

При этом в Санкт-Петербурге исследователи нашли необычный способ повысить урожайность картофеля на 9% даже в тяжелых условиях. Для этого специалисты разработали целый комплекс обработки полей при помощи дронов. Об этом сообщает «Царьград».