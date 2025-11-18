Долговая яма все больше: Каждый гражданин Молдовы с рождения уже должен 53 тысячи леев

Внешняя составляющая долга продолжила расти, увеличившись до 79,4 миллиарда леев по сравнению с 78,6 миллиарда летом. В то же время внутренний государственный долг немного снизился — с 48,7 до 47,8 миллиарда леев. Данные показывают, что Республика Молдова становится всё более зависимой от внешнего финансирования, тогда как доля внутренних инструментов уменьшается.