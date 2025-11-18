Долговая яма все больше: Каждый гражданин Молдовы с рождения уже должен 53 тысячи леев

Каждый молдаванин уже «должен» 53 тысячи леев.
Государственный долг Республики Молдова достиг 127,2 миллиарда леев на конец сентября, что составляет 36,2% ВВП, согласно данным, опубликованным Министерством финансов. Если разделить эту сумму на оценочное население в 2,4 миллиона человек, государственный долг эквивалентен примерно 53 000 леев на каждого жителя.
Внешняя составляющая долга продолжила расти, увеличившись до 79,4 миллиарда леев по сравнению с 78,6 миллиарда летом. В то же время внутренний государственный долг немного снизился — с 48,7 до 47,8 миллиарда леев. Данные показывают, что Республика Молдова становится всё более зависимой от внешнего финансирования, тогда как доля внутренних инструментов уменьшается.
МВФ остаётся основным кредитором страны, занимая 28,4% от всех государственных займов. Далее следуют Международная ассоциация развития (IDA) — 19,2%, Европейский союз — 16% и Европейский инвестиционный банк, на который приходится 10,2% портфеля госдолга Республики Молдова.
Валютная структура долга в основном состоит из евро — 41,8% от общей суммы. Далее идут займы в молдавских леях — 37,6%, и займы в долларах США — 11%. Такая структура означает значительную подверженность валютным рискам, особенно колебаниям евро, учитывая продолжающийся рост внешней части долга.
