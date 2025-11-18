Белорусский психотерапевт сказал, как пациентам с синдромом раздраженного кишечника помогает психофармакологическое лечение

«Это мудрость симптома, который говорит человеку: “Ты можешь не осознавать, убегать, но я заставлю тебя задуматься о себе”, — подчеркнул Андрей Ерема и отметил, что при синдроме раздраженного кишечника пациент часто худеет, боясь есть, плохо спит. И в этом случае антидепрессант, который назначит врач, поможет ему прийти в форму.