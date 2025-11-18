Белорусский психотерапевт сказал, как пациентам с синдромом раздраженного кишечника помогает психофармакологическое лечение

Как и почему пациентам с синдромом раздраженного кишечника помогает лечение у психотерапевта, в том числе и с помощью фармакологических препаратов в числе которых и антидепрессанты, на YouTube-канале «Медицинского вестника» рассказал белорусский врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Андрей Ерёма.
По его словам, не способствует восстановлению, когда человек раздражен, устал, замучен, в депрессии. Именно поэтому часто врачи-гастроэнтерологи, сталкивающиеся с пациентами с синдромом раздраженного кишечника, настоятельно рекомендуют им проконсультироваться и получить помощь также и у психотерапевта.
«Чем помогает психофармакологическое лечение? Купирует самый важный триггер — тревожные и депрессивные состояния (им подвержены до 75% пациентов с синдромом раздраженного кишечника — Ред.), нормализует нейромедиаторный обмен в кишечнике, снимает болевой синдром», — отметил Андрей Ерёма.
По его словам, пациенты, которые принимают психофармакологическое лечение, начинают лучше слышать врача, следовать рекомендациям и приходят к лучшим результатам. Потому что психосоматический процесс — это, своего рода, психологический регресс. Такому пациенту приходится объяснить одно и тоже и не один раз.
«Если идет хороший, быстрый отклик на антидепрессант или нейролептик — это о многом скажет», — отметил Андрей Ерема.
По его словам, спящая тревога, депрессивность, уныние, отчаяние, переживание часто выходит таким симптомом как при синдроме раздраженного кишечника, а это боль, вздутие, поносы или запоры.
«Это мудрость симптома, который говорит человеку: “Ты можешь не осознавать, убегать, но я заставлю тебя задуматься о себе”, — подчеркнул Андрей Ерема и отметил, что при синдроме раздраженного кишечника пациент часто худеет, боясь есть, плохо спит. И в этом случае антидепрессант, который назначит врач, поможет ему прийти в форму.
Андрей Ерёма назвал критерий, по которому можно определить «своего» врача-психотерапевта:
«Вам должен понравится этот человек, вы чувствуете, что хотите с ним остаться. Вам с ним комфортно, хорошо, вам с ним “говорится”.
