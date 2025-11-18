Эксперт раскрыл опасность популярных БАДов для снижения веса

Попытки сбросить вес с помощью биологически активных добавок могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что безопасного «волшебного средства» для похудения не существует. Об этом пишет NEWS.ru.
— Употребление БАДов для похудения — это плохой способ решения проблемы. Ажиотаж вокруг этой темы выгоден тем, кто сбывает эти препараты: они потирают руки и считают свои доходы. Но это неправильно. И принимать лекарства, которые якобы резко снижают вес, приведут к потере здоровья и разбалансированному обмену веществ, — предупредил медик.
По его словам, многие люди с лишним весом сталкиваются с повышенным уровнем сахара в крови, и резкие изменения массы тела могут усугубить состояние. Онищенко предупредил, что такие добавки лишь создают иллюзию быстрого результата, но реальный эффект может быть опасен.
Академик рекомендовал снижать вес безопасными методами: сбалансированное питание, регулярная физическая активность и здоровый образ жизни. Он подчеркнул, что только дисциплина и правильные привычки дают устойчивый и безопасный результат.