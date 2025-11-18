Эксперт раскрыл опасность популярных БАДов для снижения веса

— Употребление БАДов для похудения — это плохой способ решения проблемы. Ажиотаж вокруг этой темы выгоден тем, кто сбывает эти препараты: они потирают руки и считают свои доходы. Но это неправильно. И принимать лекарства, которые якобы резко снижают вес, приведут к потере здоровья и разбалансированному обмену веществ, — предупредил медик.