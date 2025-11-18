В Приангарье благоустроили территорию у танка «Иркутский комсомолец»

Вокруг памятника уложили тротуарную плитку, установили бортовые камни и пешеходное ограждение, обустроили лестницы и облицевали их гранитными блоками, заменили подпорные стены, а также засеяли газон. Кроме того, специалисты смонтировали скамейки, урны и уличные светильники. Для маломобильных людей были обустроены пандусы и уложена тактильная плитка.