В Приангарье благоустроили территорию у танка «Иркутский комсомолец»

Специалисты также обновили и сам памятник.

Территорию у танка «Иркутский комсомолец» благоустроили в столице Приангарья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве жилищной политики и энергетики региона.

Вокруг памятника уложили тротуарную плитку, установили бортовые камни и пешеходное ограждение, обустроили лестницы и облицевали их гранитными блоками, заменили подпорные стены, а также засеяли газон. Кроме того, специалисты смонтировали скамейки, урны и уличные светильники. Для маломобильных людей были обустроены пандусы и уложена тактильная плитка.

Обновили и сам памятник. Корпус танка и звенья его гусеницы выкрасили в цвет, максимально соответствующий тому, который использовался в годы Великой Отечественной войны. Также специалисты нанесли на боевую машину трафаретные надписи, отреставрировали информационную бронзовую табличку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.