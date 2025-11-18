В Московской области после капремонта открыли Озерецкий ФАП

Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта завершили в поселке Озерецкий Орехово-Зуевского округа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Медучреждение восстановили при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«После ремонта возобновил работу ФАП в поселке Озерецкий. Здесь обновили интерьер, оборудовали комфортные зоны ожидания для пациентов», — сказал зампред подмосковного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Медицинскую помощь там получают более 800 человек — как взрослые, так и дети. Пациентам доступны консультация фельдшера, первый этап диспансеризации, а также вакцинация. Кроме того, фельдшер ведет наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями. Также в ФАПе работает кабинет телемедицинских консультаций.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.