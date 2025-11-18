Донские школьники опробовали новый туристический маршрут региона

В Ростове-на-Дону школьники узнали биографии выдающихся предпринимателей. В Азове побывали в музее-заповеднике и на предприятии «АзовТЕХ» — одном из крупнейших российских производителей литых легкосплавных дисков. В Таганроге, где история предпринимательства тесно переплелась с культурой и благотворительностью, участники экскурсии прошли интерактивный квест по чеховским местам и узнали о том, как купцы-меценаты строили школы, театры и больницы.