Донские школьники опробовали новый туристический маршрут региона

Школьники из Ростовской области посетили первый образовательно-туристический маршрут «По следам донских купцов и предпринимателей», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Создание новых точек притяжения для путешественников соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В октябре и первой декаде ноября организованные группы побывали в двухдневном путешествии по Ростову-на-Дону, Азову и Таганрогу. Ребята не только познакомились с историей местного купечества, но и посетили промышленные предприятия для профориентации.
В Ростове-на-Дону школьники узнали биографии выдающихся предпринимателей. В Азове побывали в музее-заповеднике и на предприятии «АзовТЕХ» — одном из крупнейших российских производителей литых легкосплавных дисков. В Таганроге, где история предпринимательства тесно переплелась с культурой и благотворительностью, участники экскурсии прошли интерактивный квест по чеховским местам и узнали о том, как купцы-меценаты строили школы, театры и больницы.
Уточним, маршрут стал победителем программы Агентства стратегических инициатив «Классная страна» и претворен в жизнь при поддержке инициативы «Больше, чем путешествие». «“Классная страна” — это программа, направленная на интеграцию путешествий в учебный процесс. Она способствует гражданско-патриотическому воспитанию, формированию моделей детского и молодежного образовательного туризма, расширению кругозора школьников, а также помогает осознанно подойти к выбору будущей профессии», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.