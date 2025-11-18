Ричмонд
Кошмары ночью могут быть ранним сигналом деменции: объяснение психиатра

Психиатр Штань: ночные кошмары могут сигнализировать о начале деменции.

Источник: Комсомольская правда

Неприятные сны и кошмары ночью могут говорить о том, что в работе мозга происходят первые изменения, предшествующие деменции, рассказала врач-психиатр Мария Штань. Такие сигналы нередко остаются незамеченными. Об этом пишет NEWS.ru.

— Конечно, если человек в течение дня испытывает негативные эмоции, длительно подвергается стрессовым ситуациям и тем более страдает ПТСР, все это может спровоцировать появление неприятных или даже кошмарных сновидений, — поделилась специалист.

Эксперт уточнила, что сами по себе кошмары не всегда означают серьезное заболевание. Однако их регулярность и сочетание с другими симптомами должны насторожить.

Ранее психиатр Поликарпов назвал пять ключевых признаков начинающейся деменции. Он отметил проблемы с кратковременной памятью, трудности с подбором слов, дезориентация во времени и пространстве, утрата привычных навыков и резкие изменения в поведении, такие как необъяснимая тревожность или раздражительность.