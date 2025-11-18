Родители могут вернуть налоги с 1 миллиона рублей: что для этого нужно

Российские семьи с детьми получили возможность возвращать до 220 тысяч рублей ежегодно благодаря новым правилам по долгосрочным сбережениям. Это стало возможным после увеличения лимита для налогового вычета, что в совокупности позволяет семье вернуть налоги с миллиона рублей в год. Об этом рассказал экономист Борис Копейкин в беседе с NEWS.ru.
Копейкин пояснил, что максимальная сумма для получения вычета теперь составляет 500 тысяч рублей в год на каждого родителя. Ранее этот лимит был установлен на уровне 400 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма взносов, с которых можно вернуть налог, достигает одного миллиона рублей на семью.
В зависимости от уровня доходов и применяемой налоговой ставки, ежегодная экономия для семьи может составить от 130 до 220 тысяч рублей. Копейкин подчеркнул, что льгота распространяется на взносы, которые делаются в пользу детей, не достигших 18-летнего возраста.
Если ребенок продолжает обучение на очной форме в университете или колледже, право на налоговый вычет сохраняется до момента, пока ему не исполнится 24 года. Это позволяет родителям поддерживать финансовые накопления для детей в течение более длительного срока.
Данные меры были введены после того, как президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ направлен на улучшение налогового стимулирования для граждан, создающих долгосрочные сбережения.
Законопроект также поощряет работодателей помогать своим сотрудникам в формировании накоплений. Средства, которые компания направит на софинансирование в размере до 12% от зарплаты работника, можно будет вычитать из налогооблагаемой прибыли. Кроме того, эти суммы не будут облагаться и страховыми взносами.