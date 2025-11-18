Родители могут вернуть налоги с 1 миллиона рублей: что для этого нужно

Российские семьи с детьми получили возможность возвращать до 220 тысяч рублей ежегодно благодаря новым правилам по долгосрочным сбережениям. Это стало возможным после увеличения лимита для налогового вычета, что в совокупности позволяет семье вернуть налоги с миллиона рублей в год. Об этом рассказал экономист Борис Копейкин в беседе с NEWS.ru.