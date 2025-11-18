В Приморье завершается ремонт двух мостов

На 101-м километре автодороги завершено 80% работ. Строители завершают монтаж барьерного ограждения. Участок длиной 40 метров готовится к запуску движения по основному ходу, после чего временный объезд будет демонтирован. На 98-м километре мост длиной 26 метров готов на 90%. Движение по нему было открыто в августе, а сейчас ремонтники разбирают временный объезд. Ремонт мостов обеспечит безопасное и бесперебойное движение на ключевой дороге между селом Анучино и городом Арсеньевым.