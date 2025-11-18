В Приморье завершается ремонт двух мостов

Два моста на дороге Осиновка — Рудная Пристань в Анучинском округе Приморского края готовятся к вводу в эксплуатацию в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
На 101-м километре автодороги завершено 80% работ. Строители завершают монтаж барьерного ограждения. Участок длиной 40 метров готовится к запуску движения по основному ходу, после чего временный объезд будет демонтирован. На 98-м километре мост длиной 26 метров готов на 90%. Движение по нему было открыто в августе, а сейчас ремонтники разбирают временный объезд. Ремонт мостов обеспечит безопасное и бесперебойное движение на ключевой дороге между селом Анучино и городом Арсеньевым.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.