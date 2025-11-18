Аудиогид парка «Монрепо» в Выборге вошел в число лучших в России

Всего для участия в премии было заявлено 455 проектов из 59 регионов России и Белоруссии. В финал вышли 360 участников, которые представили свои работы в Перми. Популярность аудиогида по «Монрепо» подтверждается почти 40 тысячами прослушиваний за год, что составляет более 100 прослушиваний ежедневно.