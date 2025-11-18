Аудиогид парка «Монрепо» в Выборге вошел в число лучших в России

Аудиоэкскурсия музея-заповедника «Парк Монрепо» признана одной из лучших в стране, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. Проект занял второе место на XII Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в номинации «Лучший аудиогид» в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Всего для участия в премии было заявлено 455 проектов из 59 регионов России и Белоруссии. В финал вышли 360 участников, которые представили свои работы в Перми. Популярность аудиогида по «Монрепо» подтверждается почти 40 тысячами прослушиваний за год, что составляет более 100 прослушиваний ежедневно.
Экспертный совет отметил высокое качество материала, идеально подобранный голос диктора и удобство для гостей парка. Воспользоваться аудиоэкскурсией легко благодаря стендам с QR-кодами, установленным у каждой достопримечательности.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.