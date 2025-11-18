В Красноярске пройдет крупная экспортная конференция

Красноярск станет площадкой для обсуждения итогов и перспектив развития внешней торговли региона, что соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 5 декабря там пройдет масштабная конференция «Перезагрузка экспорта — 2025: вектор на сотрудничество со странами Глобального Юга», сообщили в агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
Мероприятие соберет действующих экспортеров и представителей бизнеса Красноярского края. Участники обсудят новые возможности международного сотрудничества и стратегии выхода на рынки стран Глобального Юга, таких как Индия, Бразилия, Индонезия и государства Африки. Одной из ключевых тем станет применение искусственного интеллекта для продвижения товаров и услуг.
Программа конференции включает пленарную сессию, круглые столы, а также мастер-классы и семинары с ведущими экспертами в области внешнеэкономической деятельности. Мероприятие нацелено на предоставление предпринимателям практических инструментов для успешного выхода на международные рынки в условиях растущего спроса.
Для участия необходима регистрация на сайте. Консультации доступны в региональном центре «Мой бизнес» по телефону 8−800−234−01−24.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.