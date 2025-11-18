За порчу паспорта — срок: что нельзя делать с главным документом в России

Тем временем в правительство РФ поступила инициатива, разрешающая использовать электронные паспорта при проверке документов полицией. Несмотря на то что цифровой паспорт уже приравнен к бумажному во многих ситуациях, законодательно предъявлять его сотрудникам МВД или ГИБДД пока нельзя.