За порчу паспорта — срок: что нельзя делать с главным документом в России

Демонстративная порча паспорта гражданина РФ может привести к уголовной ответственности и даже тюремному заключению. По словам юриста Ильи Русяева, умышленное повреждение этого документа, особенно в публичной форме, попадает под действие строгих статей закона. Такой информацией специалист поделился в беседе с NEWS.ru.
Юрист пояснил, что паспорт является официальным государственным документом, требующим бережного хранения. За его умышленную порчу или утерю по небрежности предусмотрена административная ответственность по статье 19.16 КоАП РФ.
Особую опасность представляет повреждение герба России, изображенного на обложке. Илья Русяев отметил, что за надругательство над государственной символикой в публичной форме грозит уже уголовная статья 329 УК РФ.
К уголовному делу могут привести такие демонстративные действия, как публичное сжигание или разрывание паспорта. При этом юрист добавил, что сами по себе эти действия должны нести оттенок оскорбления государственных символов.
Тем временем в правительство РФ поступила инициатива, разрешающая использовать электронные паспорта при проверке документов полицией. Несмотря на то что цифровой паспорт уже приравнен к бумажному во многих ситуациях, законодательно предъявлять его сотрудникам МВД или ГИБДД пока нельзя.