В Самаре началась масштабная реконструкция ливневой канализации

Реконструкция коллектора ливневой канализации в районе пересечения проспектов Кирова и Карла Маркса стартовала в Самаре, сообщили в администрации городского округа. Работы ведутся в ходе национального проекта «Инфраструктура для жизни» и затронут более 1,2 км коммуникаций.
На первом этапе специалисты заменят 450 метров коммуникаций, проложат новую трубу диаметром 1000 мм, а также построят 3 разделительные камеры и 7 колодцев. Кроме того, будут ликвидированы старые нагорные канавы.
После завершения основных работ в следующем году планируется восстановление тротуаров и элементов благоустройства. Дальнейшие этапы проекта включают реконструкцию коллекторов на улице Ставропольской в 2026—2027 годах и на Физкультурной в 2027—2028 годах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.