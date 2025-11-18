В крупнейшем аграрном вузе СКФО хотят ускорить селекционные процессы

«В рамках стратегического проекта по животноводству в этом году мы завершили подготовку методики работы ассистентских служб и разработали тест-системы для выявления генетических аномалий у животных. Говоря о технологиях выращивания безвирусного посадочного материала — в этом году мы вышли “из пробирки” и перешли к этапу адаптации растений в тепличных условиях. Будем работать над повышением эффективности, улучшением коэффициентов размножения и поэтапным выходом растений», — пояснил Ситников.