Нарушения в деятельности гаражных кооперативов выявлены прокуратурой в Бресте

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушения в деятельности гаражно-потребительских и гаражно-строительных кооперативов выявлены в Бресте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.
В ходе проверки проанализированы уставные документы кооперативов, изучено соблюдение природоохранных и санитарных норм и правил. Установлено, что ряд уставных документов не соответствовал законодательству. В них не было обязательных для исполнения членами кооперативов норм. В частности, не в полной мере регулировались возмещение убытков, внесение взносов, рассмотрение споров, что нередко порождало конфликты и обоснованные жалобы в органы исполнительной власти.
В отдельных случаях выявлены существенные нарушения пожарной и санитарной безопасности: складирование мусора в неустановленных местах, хранение в местах общего пользования легковоспламеняющихся материалов и ненадлежащее содержание контейнерных площадок. В прокуратуре отметили, что подобный подход создавал угрозы для быстрого перемещения огня и распространения очагов возгорания при возникновении пожара. Прокуроры также указали на состояние дорог для обеспечения возможности проезда аварийно-спасательной техники.
Установлены факты самовольного строительства на территории кооперативов, в том числе двухуровневых гаражей, которые не предназначены для хранения транспортных средств, — по вскрытым нарушениям инициировано привлечение виновных лиц к ответственности.
По результатам проверки прокурор города Бреста внес представления руководителям администраций Московского и Ленинского районов областного центра, потребовав принять исчерпывающие меры по устранению нарушений. Проверки в этой сфере будут продолжены. -0-