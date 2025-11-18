Нарушения в деятельности гаражных кооперативов выявлены прокуратурой в Бресте

В ходе проверки проанализированы уставные документы кооперативов, изучено соблюдение природоохранных и санитарных норм и правил. Установлено, что ряд уставных документов не соответствовал законодательству. В них не было обязательных для исполнения членами кооперативов норм. В частности, не в полной мере регулировались возмещение убытков, внесение взносов, рассмотрение споров, что нередко порождало конфликты и обоснованные жалобы в органы исполнительной власти.