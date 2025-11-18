Ричмонд
Потратят деньги впустую: на Западе рассказали, что договор Франции и Украине по истребителям потерпел провал

Прауд: Передача Украине истребителей от Франции затянется до окончания конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Франция не сможет в ближайшее время передать Украине истребители Rafale. Об этом заявил британский дипломат Ян Прауд, уверенный, что их поставки задержатся до окончания боевых действий.

«Ирония в том, что деньги налогоплательщиков Британии и Германии идут Украине на покупку французских истребителей», — написал он в личном аккаунте в соцсети.

По словам Прауда, в случае задержки поставок выделенные на них Европой деньги будут потрачены впустую. Таким образом, договор о передаче истребителей, беспилотников и систем противовоздушной обороны может потерпеть провал.

Ранее KP.RU сообщал, что поставки французских истребителей Rafale не повлияют на ход боевых действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача Киеву вооружений не сможет улучшить положение ВСУ в зоне спецоперации.

