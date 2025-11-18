Предприятия из Подмосковья представили продукцию на выставке в Дубае

Шесть компаний из Московской области приняли участие в крупнейшей выставке пищевой индустрии Gulfood Manufacturing 2025 в Дубае (ОАЭ) в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Производители представили свою продукцию на коллективном стенде региона, организованном Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Среди участников были компании из Чехова, Рузы, Красногорска, Балашихи, Мытищ и Королева, специализирующиеся на выпуске упаковки для молока, пищевых ингредиентов, контейнерного оборудования и других решений для пищевой промышленности.
В ходе выставки для подмосковных предпринимателей также была организована встреча с руководством одной из крупнейших промышленно-торговых корпораций Ближнего Востока — HSA Group. На переговорах обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.