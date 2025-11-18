В башкирской деревне Новософиевке открылся новый модульный медпункт

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) начал работу в деревне Новософиевке Федоровского района Республики Башкортостан. Открытие состоялось в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в районной администрации.
Современное медицинское учреждение оснащено всем необходимым для оказания качественной помощи пациентам. В ФАПе оборудованы процедурный кабинет, смотровая, помещение для приема врачом общей практики и комната для проведения ЭКГ. Для маломобильных граждан на входе установлен пандус.
«Это уже второй из трех запланированных к открытию в текущем году ФАПов. На сегодняшний день в Федоровском районе функционирует 12 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 1 сельская врачебная амбулатория», — отметил заместитель главы Федоровского района по социальным вопросам Рустам Хабибуллин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.