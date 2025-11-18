В Петербурге испытали энергоустановку для судов, не сжигающую топливо

Ранее ТАСС сообщал, что в июле 2025 года на судне проекта 00393 была успешно испытана водородная установка, созданная учеными КГНЦ, и ожидались новые заводские испытания судна — как стало известно сейчас, ими оказались испытания энергоустановки с ПЭМ-батареей.