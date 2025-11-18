Пресс-служба Деда Мороза ответила священнику РПЦ, призвавшему не верить в него

Люди имеют право сами решать, в кого им верить. Главное, чтобы эта вера освещала путь добром и радостью, а сердце наполняла счастьем. Об этом сообщили в пресс-службе Деда Мороза в ответ на слова протоиерея РПЦ Федора Бородина о том, что верить в зимнего волшебника неприемлемо для христиан.
— Российский Дед Мороз вне политики и вне религии. Каждый вправе выбирать самостоятельно, во что или в кого верить, — передает сообщение представителей зимнего волшебника издание «Подъем».
Ежегодно возникают споры вокруг Хэллоуина — кануна христианского Дня всех святых. Руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии священник Владислав Береговой заявил, что 31 октября нужно молиться за души «хеллоуинствующих» россиян.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл еще в 2024 году напомнил, что в России празднование Велесовой ночи, в отличие от Хэллоуина, связано с неоязыческими движениями и воспринимается как угроза истинным ценностям.
Депутат Государственной думы Ярослав Нилов в свою очередь выступил с инициативой переименовать американский Хэллоуин в «день жутких сказок и историй».