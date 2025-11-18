Пресс-служба Деда Мороза ответила священнику РПЦ, призвавшему не верить в него

Люди имеют право сами решать, в кого им верить. Главное, чтобы эта вера освещала путь добром и радостью, а сердце наполняла счастьем. Об этом сообщили в пресс-службе Деда Мороза в ответ на слова протоиерея РПЦ Федора Бородина о том, что верить в зимнего волшебника неприемлемо для христиан.