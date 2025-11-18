Ричмонд
Карантин по восточной плодожорке и картофельной моли сняли в Ростовской области

Два вида вредителей больше не угрожают сельскому поселению в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Большелогском сельском поселении Ростовской области сняли карантин по восточной плодожорке и картофельной моли. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

Фитосанитарный режим действовал с 2012 и 2013 годов. Все это время распространение восточной плодожорки не исключали на площади в 1,4 тысячи га, а за картофельной молью наблюдали на 74,3 га. Карантин сняли в ноябре 2025 года, после того, как насекомых не регистрировали в течение 2−3 лет.

Напомним, картофельная моль обычно угрожает пасленовым культурам. По уровню наносимого ущерба ее часто сравнивают с колорадским жуком. Восточная плодожорка повреждает плоды и побеги фруктовых деревьев. При распространении этого вредителя страдают персики, сливы, яблоки, груши и вишни.

