Карантин по восточной плодожорке и картофельной моли сняли в Ростовской области

В Большелогском сельском поселении Ростовской области сняли карантин по восточной плодожорке и картофельной моли. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
Фитосанитарный режим действовал с 2012 и 2013 годов. Все это время распространение восточной плодожорки не исключали на площади в 1,4 тысячи га, а за картофельной молью наблюдали на 74,3 га. Карантин сняли в ноябре 2025 года, после того, как насекомых не регистрировали в течение 2−3 лет.
Напомним, картофельная моль обычно угрожает пасленовым культурам. По уровню наносимого ущерба ее часто сравнивают с колорадским жуком. Восточная плодожорка повреждает плоды и побеги фруктовых деревьев. При распространении этого вредителя страдают персики, сливы, яблоки, груши и вишни.
